Decreto Sud: Fitto, provvedimento rappresenta un importante risultato

- E' stato approvato alla Camera il decreto legge Sud, recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”. Soddisfatto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Il provvedimento rappresenta un importante risultato, a conferma di quanto il Mezzogiorno d'Italia sia una priorità del governo - ha dichiarato il ministro -. Esprimo apprezzamento per il confronto in Aula, che è stato utile, e gli emendamenti sono stati tutti migliorativi del testo. Nel dibattito parlamentare abbiamo più volte ascoltato esponenti dell'opposizione criticare i provvedimenti adottati perché, a loro dire, rallenterebbero i processi e rischierebbero di scoraggiare gli investimenti. Ma questa è esattamente la situazione attuale che il governo invece intende ribaltare”. Fitto ha aggiunto: “In particolare viene assicurato il maggior coordinamento tra le risorse europee e nazionali della coesione e quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e rafforzata l'efficienza dell'uso delle risorse del Fondo sviluppo e coesione attraverso la conclusione di accordi tra il governo e le amministrazioni locali, tra l'altro già avviati nelle scorse settimane con le regioni Liguria e Marche, e che proseguiranno con ogni singola Regione, con una definizione ben precisa degli interventi previsti in base ad un cronoprogramma concordato. Così come viene rafforzata la capacità amministrativa di Regioni ed Enti locali attraverso l'assunzione, per la prima volta a tempo indeterminato, di 2.200 funzionari utilizzando le risorse messe a disposizione dal programma europeo Capcoe”. (segue) (Rin)