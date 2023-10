Decreto Sud: Fitto, provvedimento rappresenta un importante risultato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitto ha continuato: “I risvolti geopolitici più attuali inoltre rimettono il Sud e i suoi territori in una posizione di centralità nel Mediterraneo. Per questo abbiamo lavorato, anche attraverso un serio confronto con la commissione europea, per la creazione della Zes (Zona economica speciale) unica del Mezzogiorno, allo scopo di riconoscere eguali chance di sviluppo a tutte le imprese insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi, estendendo le medesime semplificazioni e prevedendo il medesimo credito d'imposta per investimenti riconosciuto alle imprese operanti nel territorio delle otto Zes”. Le attuali Strutture di supporto degli otto commissari Zes continueranno a svolgere le proprie attività fino a quando non sarà pienamente operativa la Struttura di missione, evitando in tal modo ogni interruzione relativamente alle attività in corso. “Una grande macroarea europea viene riconosciuta come zona economica speciale, con norme che danno certezza normativa e temporale ad imprese e lavoratori all’interno di un’unica Zes del Sud. Tutto ciò non può che giovare all’intero Mezzogiorno in un’ottica di rilancio dell’area decisivo per il paese, all’interno di una strategia e visione di lungo termine che renda strutturale la crescita, e renda il Sud polo attrattivo per investimenti importanti, in grado di assicurare sviluppo e occupazione rafforzando così la competitività del Sud e dell'intero Paese”, ha concluso il ministro. (Rin)