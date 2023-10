Veneto: vicepresidente, bando da 4,3 milioni per affidamento lavori ponte Calà del Moro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisa De Berti, vicepresidente regionale e assessore alle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato la pubblicazione del bando per i lavori di rifacimento del ponte 'Calà del Moro', nel Comune di Bagnolo di Po, in provincia di Rovigo. "È stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di rifacimento del ponte "Calà del Moro", nel Comune di Bagnolo di Po, in provincia di Rovigo, per un importo complessivo di 4,3 milioni di euro – ha dichiarato -. Un intervento necessario per potenziare la navigabilità lungo l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco, migliorando, così, il servizio di trasporto su acqua di merci e persone e la navigabilità del sistema idroviario interno". "L'opera – ha poi spiegato - rientra nell'ambito di un più ampio programma di interventi di riqualificazione del sistema idroviario padano veneto che ha beneficiato di un finanziamento complessivo di 41 milioni di euro per la sistemazione di altre due infrastrutture nel rodigino, il ponte ferroviario ad Arquà Polesine e il ponte stradale di Trecenta". "Si tratta di risorse preziose che ci consentiranno di migliorare il sistema di navigazione della nostra Regione, adeguando le nostre idrovie agli standard europei, e proponendole come concreta alternativa alla via su gomma e su ferro, all'insegna di una mobilità sostenibile e intermodale" ha concluso. (Rev)