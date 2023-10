Campania: Regione firma protocollo intesa con Farmindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Campania ha firmato un protocollo d'intesa con Farmindustria che "permetterà alla nostra Sanità di fare un ulteriore scatto in avanti dal punto di vista dell'appropriatezza delle cure, dell'assistenza ai pazienti, soprattutto quelli più fragili, e della ricerca, settore in cui in questi anni abbiamo investito tantissimo". Ne ha dato notizia sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Questo protocollo rappresenta un unicum in questo momento in Italia, un modello da seguire anche per le Regioni, perché apre la strada al miglioramento del servizio della sanità pubblica - ha scritto De Luca -. La Campania è diventata la prima Regione d’Italia nella velocità di pagamento dei farmaci, grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi anni". "Oggi, grazie all’intesa con Farmindustria, siamo veramente soddisfatti di poter segnare questo ulteriore risultato che ci proietta verso altri ambiziosi obiettivi, primo fra tutti la prossima realizzazione di una piattaforma regionale del farmaco", ha concluso De Luca. (Ren)