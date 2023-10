Monza: spazzamento strade, da lunedì sperimentazione si estende a Cederna–Cantalupo e Regina Pacis–San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo spazzamento meccanizzato delle strade arriva da lunedì 6 novembre anche a Cederna – Cantalupo e Regina Pacis – San Donato, ultime due zone a partecipare alla sperimentazione partita da San Fruttuoso all'inizio dell'anno. Le novità. Anche nelle due zone, come avvenuto nel resto della città, si riducono e cambiano i divieti di sosta. Nelle vie più ampie, nelle quali è possibile provvedere con l'utilizzo di agevolatori o soffiatori che permettono di pulire anche sotto le auto parcheggiate, non ci saranno più i divieti settimanali legati allo spazzamento, mentre permarranno nelle strade più strette o in quelle che, per conformazione, necessitano di essere pulite senza la presenza di veicoli in sosta ai lati. È possibile verificare quali vie sono ancora interessate da divieti consultando le mappe al link https://www.monzapulita.it/pulizia-meccanizzata.php. I tecnici di Impresa Sangalli stanno aggiornando in questi giorni la segnaletica verticale indicando i giorni e gli orari di divieto nelle singole vie. Una volta entrata in vigore la sperimentazione per le ultime due aree della città proseguiranno comunque la verifica tecnica e l'ascolto dei cittadini per valutare eventuali interventi di integrazione o rimodulazione del servizio. "Da novembre completeremo la sperimentazione in tutta la città – spiega l'Assessore alla Viabilità Giada Turato – L'obiettivo dell'operazione è garantire la pulizia delle strade e della città, fornendo un servizio di spazzamento più efficiente e cercando comunque di ascoltare le esigenze dei cittadini". (Com)