Medio Oriente: premier Israele e omologo Regno Unito Sunak a colloquio telefonico

- E' previsto oggi un colloquio tra il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e l'omologo del Regno Unito, Rishi Sunak. Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Times of Israel", fra i temi della conversazione, fissata per le 16 (ora italiana) c'è quello relativo ai tre ostaggi britannici detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas e ai circa 300 cittadini britannici che si trovano ancora a Gaza. (Res)