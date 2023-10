Lombardia: da Regione due progetti per favorire lo sport nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Regione Lombardia e Sport e Salute hanno presentano oggi a Roma, al Foro Italico, alla presenza del sottosegretario a Sport e Giovani Lara Magoni, due progetti realizzati che vedono protagonista la Lombardia. "Il primo - spiega il sottosegretario Magoni - è 'Crescere insieme', un bando della Regione da un milione 200 mila euro dedicato a progetti riguardanti sport e inclusione sociale. Il secondo è Scuola Attiva Kids', che prevede un impegno economico di 1 milione 334 mila euro, che finanzierà, fino ad esaurimento scorte, un'ora di sport per 26 settimane nelle scuole primarie, durante la quale un istruttore Isef affiancherà il docente delle classi prime. Completeremo così l'operato del governo che ha attivato un percorso di avvicinamento allo sport nelle classi seconde e terze, sempre della primaria. Questo strumento riguarderà millecento istituti scolastici lombardi". Tornando all'iniziativa del giorno, il sottosegretario aggiunge: "In questo cammino virtuoso è per noi fondamentale avere accanto realtà come 'Sport e Salute'. Riconosciamo l'ottimo lavoro del Ministro dello Sport Andrea Abodi, che, con il Capo dipartimento Sport, Flavio Siniscalchi, ci ha dato questa opportunità. Un ringraziamento anche all'Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi, che ha accolto questa nostra volontà e ha supportato l'avvio di questi importanti progetti. Il legame tra Regione Lombardia e lo sport - conclude Magoni - è sempre più forte grazie a queste iniziative, indispensabili nel percorso di avvicinamento alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026". (Com)