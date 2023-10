Fisco: Onori (M5s), incontro con viceministro Leo su ritorno cervelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi una delegazione parlamentare del Movimento cinque stelle, guidata dal capogruppo alla Camera Francesco Silvestri, e composta dalla sottoscritta e dai colleghi Gianmauro Dell'Olio e Emiliano Fenu, ha incontrato al Mef il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, per portare alla sua diretta attenzione il problema dei possibili effetti retroattivi di eventuali modifiche alle agevolazioni fiscali per il rientro degli italiani all'estero". Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Esteri di Montecitorio, eletta nella circoscrizione estero. "Sul tema si è infatti creata molta confusione e in queste settimane abbiamo infatti ricevuto moltissime segnalazioni dai nostri connazionali oltreconfine - aggiunge la parlamentare -. Per questo, in quanto loro portavoce, ci siamo subito attivati e, dopo aver presentato un'interrogazione parlamentare, siamo andati dal viceministro per proporgli l'introduzione un regime transitorio per evitare che la norma abbia effetto retroattivo su coloro che stanno per tornare o che sono appena tornati in Italia".(Rin)