Ucraina: ministero Salute, introdotto stato emergenza in regione di Vinnytsia per epatite A

- Le autorità della regione di Vinnytsia hanno introdotto lo stato di emergenza nella regione di Vinnytsia a causa dell'epidemia di epatite A. Lo ha reso noto il ministero della Salute ucraino. In particolare, la commissione regionale di Vinnytsia per la sicurezza ambientale e le emergenze ha deciso di introdurre diverse misure per contrastare l'aumento dei contagiati. È stato deciso di rafforzare la pulizia e la disinfezione dei trasporti pubblici, nonché di emettere un divieto temporaneo di fiere ed eventi che coinvolgono la vendita di prodotti fatti in casa, e di inasprire il controllo del rispetto dei requisiti sanitari e igienici nei mercati di Vinnytsia e nella regione. Inoltre, è stata confermata la modalità di formazione a distanza per gli studenti di Vinnytsia. (Kiu)