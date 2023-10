Fvg: assessore Turismo, pronti a sostenere interventi per spiagge danneggiate da mareggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia pronta a sostenere le spese per interventi da pianificare in tempi stretti sulle spiagge di Grado, danneggiate dalle mareggiate che hanno colpito la costa negli ultimi giorni. Lo ha assicurato oggi l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, che oggi ha incontrato il commissario del Comune Augusto Viola e i vertici della Grado impianti turistici. La stima dei danni si aggira intorno ai due milioni di euro. “Oggi abbiamo iniziato da Grado, ma andremo anche a Lignano e a Muggia per verificare direttamente i danni subiti dalle strutture turistiche a causa delle ultime mareggiate”, ha detto Bini, che si è detto preoccupato “per le tempistiche necessarie per rimettere queste località in condizione di affrontare al meglio la prossima stagione estiva. Dopo una precisa quantificazione dei danni, andranno individuate le procedure più rapide”, ha aggiunto, promettendo che la Regione “sarà al fianco degli amministratori locali e degli imprenditori”. (Frt)