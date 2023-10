Pnrr: opposizioni Regione Lazio, chiesto Consiglio tematico su attuazione in territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stato di attuazione e sulle prospettive del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nel Lazio “abbiamo depositato una richiesta di Consiglio straordinario”. Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo dell’opposizione in Consiglio regionale del Lazio: Mario Ciarla del Pd, Adriano Zuccalà del M5s, Marietta Tidei di Iv, Alessio D'Amato di Insieme per il Lazio, Claudio Marotta dell'Alleanza verdi e sinistra e Alessandra Zeppieri del Polo progressista. “Siamo molto preoccupati per i ritardi e i definanziamenti di opere e misure nella nostra regione e pertanto chiediamo al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di venire in Aula per fare chiarezza sul reale stato degli interventi previsti. La disattenzione del centrodestra al governo del Lazio rischia infatti di far perdere un'occasione straordinaria per lo sviluppo della nostra regione”, concludono.(Com)