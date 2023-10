Roma: assessora Lavoro, profondo dolore per tragedia sul raccordo anulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grave incidente avvenuto ieri sera sul raccordo anulare di Roma, "che ha coinvolto 3 operai impegnati nel cantiere della galleria Selva Candida causando la morte di uno di loro, mi addolora. È una tragedia che richiama ancora una volta alla responsabilità di tutti, in primis delle istituzioni, e ad un impegno sempre maggiore sulla sicurezza sui cantieri, sui luoghi di lavoro e sulle strade". Lo dichiara in una nota l'assessora al Lavoro di Roma, Claudia Pratelli. "Un tema cruciale su cui convergere per poter incidere in modo più efficace: formazione, cultura della sicurezza, controlli sono i pilastri su cui costruire lavoro sicuro. Voglio esprimere ai familiari della vittima la mia vicinanza e il mio cordoglio e fare agli operai feriti i miei auguri", conclude.(Com)