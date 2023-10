Legge Bilancio: La Russa, annunci politici non limitano diritto opposizione di presentare emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' di tutta evidenza che qualunque annuncio di tipo politico non può limitare minimamente la libera decisione di nessun senatore". Lo chiarito nell'Aula del Senato il presidente Ignazio La Russa in risposta agli interventi di fine seduta dei senatori Andrea Giorgis (Pd) e Enrico Borghi (Iv) che lamentavano la decisione del governo, via comunicato stampa, "un inedito" di chiedere alla maggioranza di procedere speditamente senza presentare emendamenti. "Ma il Regolamento prevede che tutti possano presentare emendamenti. Nessuno che io sappia ha mai ipotizzato di limitare il diritto dell'opposizione a utilizzare tutte le norme a disposizione nel Regolamento", ha aggiunto La Russa per poi concludere: "La maggioranza si regolerà come vorrà e sicuramente io sarò rispettoso anche nei confronti della maggioranza ove ritenesse di utilizzare tutte le armi che il Regolamento consente per modificare la legge di Bilancio".