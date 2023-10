Fvg: assessore Turismo, nel 2024 avvio secondo lotto lavori alle terme di Grado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbero essere avviati nel 2024 i lavori del secondo lotto di interventi sulle terme di Grado, per aprire la struttura entro la stagione estiva 2025. Lo ha detto oggi l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, incontrando il commissario del Comune Augusto Viola e i vertici della Grado impianti turistici. “Prevediamo di avviare i lavori del secondo lotto funzionale nel 2024, intervenendo sulla struttura esistente con un finanziamento che si aggira sui 3,5 milioni di euro. L'obiettivo è quello di rendere disponibili nuovi servizi alla clientela", ha spiegato l’assessore. "Grazie al completamento del primo lotto da 5,5 milioni di euro, dedicato al risanamento conservativo della parte esistente e al rinnovamento degli spazi per le prestazioni sanitarie, e ai lavori in programma nell'immediato futuro, entro la stagione estiva 2025 vogliamo presentare un complesso in grado di fornire servizi e prestazioni di qualità elevata. Il tutto - ha concluso - in attesa del completamento del già programmato ampliamento delle terme". (Frt)