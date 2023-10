Maltempo: De Corato, sindaco dica quando è stata fatta manutenzione dei tombini di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché il Sindaco "non ci dice quando è stata fatta l'ultima manutenzione dei 130 mila tombini presenti sulle nostre strade? Con le Giunte di Centrodestra, una volta l'anno attraverso un'apposita squadra di Amsa, pensavamo a ripulire e svuotare completamente almeno cinquemila caditoie alla volta, in modo tale da non paralizzare la città nei periodi in cui le piogge erano più intense". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, sulla situazione odierna in città in seguito alla pioggia delle ultime ore. "Visto l'enorme flusso di acqua che fuoriusciva dalle caditoie stradali - prosegue - quando è stato fatto l'ultimo svuotamento delle camere di sedimentazione? Per non parlare poi dei diversi alberi caduti, ancora una volta, a terra frutto delle zero manutenzioni del Centrosinistra che si definisce 'green' solo a parole". "Ora Sala afferma di controllare la città con il suo team, ridicolo. I milanesi, per l'ennesima volta, trattati a 'pesci in faccia' da questa amministrazione comunale”, conclude.(Com)