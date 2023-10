Abruzzo: sabato convegno a Pescara su rischio amianto in edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire l'adozione delle misure di sicurezza per la salute dei lavoratori e della popolazione, in linea con quanto indicato nel Piano regionale di prevenzione 2021-2025. Con questo obiettivo il dipartimento Sanità della regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e comunicazione del Piano regionale di prevenzione, promuove insieme al Servizio prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Asl di Pescara e in collaborazione con i Servizi Psal delle altre Asl abruzzesi, il convegno dal titolo "Rischio amianto in edilizia. Tutela dei lavoratori e della popolazione durante le operazioni di bonifica" che si terrà sabato 4 novembre dalle ore 8.30, nell'Aula Magna dell'Ospedale di Pescara. La presenza di amianto in edifici e impianti realizzati tra gli anni '50 e il 1992 infatti, è una problematica ancora molto diffusa e l'esposizione professionale nelle attività di bonifica e di manutenzione può rappresentare un fattore di rischio a lungo termine, con possibili ricadute future sullo stato di salute dei soggetti esposti. Le sottilissime polveri di amianto, se rilasciate nell'aria, possono infatti essere inalate e provocare danni a carico dell'apparato respiratorio. Gli effetti sulla salute possono manifestarsi anche a distanza di molti anni dall'esposizione, spesso con conseguenze irreparabili. L'incontro è rivolto alle ditte che operano in edilizia, alle associazioni datoriali e sindacali, agli ordini professionali e a tutti gli attori della sicurezza negli ambienti di lavoro - Datori di lavoro, Rspp, Rls, Coordinatori per la sicurezza, medici competenti - per promuovere la consapevolezza del rischio e l'adozione di tutte le misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 che porta avanti un progetto integrato di prevenzione della salute in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, favorendo l'interazione tra comunità e servizi attraverso una politica sanitaria che mette al centro il benessere del singolo e dell'intera collettività. (Gru)