Fd'I: interpellanza urgente alla Camera su patronati Inca-Cgil

- Fratelli d'Italia "ha depositato un'interpellanza urgente per fare luce su una vicenda poco chiara come quella del presunto giro di pratiche lavorate da parte dei patronati all'estero gestiti dalla Inca-Cgil, principale struttura sindacalista in Italia e all'estero per volume di attività, che assiste oltre cinque milioni di persone in Italia e seicentomila connazionali residenti all'estero. Questi patronati sarebbero stati destinatari di lauti finanziamenti elargiti proprio in base al numero delle pratiche evase. Secondo l'accurata ricostruzione giornalistica pubblicata da una testata nazionale, una relazione depositata al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approvata nel 2016 dal Comitato parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, avrebbe acceso i riflettori sulle 'sedi Inca-Cgil di Brasile, Argentina, Canada, Svizzera, Stati Uniti, Austria', e avrebbe riguardato 'un giro di svariati milioni di euro'. Fa specie che a quella relazione non siano seguiti negli anni i dovuti approfondimenti da parte del ministero del Lavoro durante i governi di sinistra". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Nella relazione approvata dal comitato parlamentare si fa riferimento a mandati inesatti o assenti, registrazione di attività inerenti agli anni precedenti, pratiche intestate ad individui non cittadini italiani, o residenti in paese diverso da quello ispezionato, pratiche non finanziabili', o anche secondo il meccanismo 'della doppia statisticazione: riproporre la stessa pratica per più anni solari'. Inoltre - continua il parlamentare - recenti episodi hanno portato alla luce i finanziamenti della struttura della comunicazione del sindacato di cui Inca-Cgil è importante azionista. Per questi motivi il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, primo firmatario il capogruppo Tommaso Foti, ha rivolto un'interpellanza urgente al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per riconoscere se e quali iniziative intendano assumere per fare luce sul caso". (Rin)