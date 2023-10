Speciale scuola: Paita (Iv), vicenda liceo Righi molto grave, da insegnante pregiudizio politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda dell'insegnante che, al liceo Righi di Roma, ha inserito nella traccia di un tema il nome di uno alunni, indicandolo come italo-israeliano, è molto grave", scrive su X la coordinatrice nazionale di Italia viva, la senatrice Raffaella Paita. "Non solo denota un atteggiamento ideologico e un pregiudizio politico, che un insegnante mai dovrebbe avere ma soprattutto fortemente discriminatorio. E' qualcosa - aggiunge - che non dovrebbe essere tollerato nella scuola italiana. Si accertino immediatamente le responsabilità e il conseguente eventuale intervento disciplinare. Le discriminazioni non hanno e mai dovranno avere cittadinanza nella scuola italiana". (Rin)