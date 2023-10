Speciale scuola: Frassinetti, bene Valditara su erogazione 78 mln per diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatta della decisione presa dal Ministro Valditara di sbloccare 78 milioni per sostenere il diritto allo studio. Questo consentirà ad oltre 200 mila studenti in situazione di sofferenza economica di acquistare materiali didattici". Lo dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito, dopo la dichiarazione del ministro Valditara a seguito di un confronto con le associazioni studentesche sulle tematiche del diritto allo studio. "Inoltre è importante giungere più celermente all'erogazione di 133 milioni di euro per le famiglie bisognose che devono acquistare i libri di testo. Una delle priorità di questo governo è far si che gli studenti capaci e meritevoli senza possibilità economiche riescano a continuare agevolmente gli studi e tali iniziative non fanno che confermare questa convinzione", conclude. (Rin)