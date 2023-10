Ucraina: Stoltenberg, guerra a Gaza non deve portare a dimenticare conflitto in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Medio Oriente non deve portare a dimenticare il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando ai leader del Consiglio nordico durante la 75ma sessione dell'organizzazione, in corso a Oslo. "L'unico settore in cui il Consiglio nordico non aveva mai tenuto una discussione è la politica di sicurezza, ma ora è cambiata la situazione. Presto saremo tutti membri della stessa alleanza difensiva, con l'intera regione nordica nella Nato. Viviamo in un epoca più pericolosa, con una rivalità crescente tra le grandi potenze, la guerra in Europa e ora un nuovo conflitto nel Medio Oriente", ha detto Stoltenberg. Il segretario generale ha tuttavia evidenziato come i Paesi nordici "non devono dimenticarsi della guerra in Ucraina". "La guerra a Gaza non deve portare ad un indebolimento del sostegno all'Ucraina. Un nuovo inverno si avvicina. Non c’è alcun segno che la Russia stia pianificando la pace. Anzi. Pianificano guerre più offensive, e ciò significa più armi", ha rilevato Stoltenberg, spiegando che "la Russia può fermare la guerra oggi, l'Ucraina no. Se lo faranno, saranno occupati. L’occupazione non è pace, e qui nei Paesi nordici lo sappiamo". (Sts)