Bari: Caramanica (Rea), bene ricorso cittadino al Tar contro Parco Giustizia

- Il ricorso contro il Parco della Giustizia, che riunisce tutti i giudizi pendenti al Tar Puglia e al consiglio di Stato, presentato dai cittadini residenti della zona e dal comitato ‘Per un parco verde di quartiere alle ex caserme Capozzi e Milano, lo appoggiamo in maniera incondizionata. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale di Rivoluzione ecologista animalista (Rea), Gabriella Caramanica. "Si fa sempre più forte la voce dei cittadini contro la realizzazione del famigerato Parco della Giustizia di Bari, i cui lavori, da quanto apprendiamo, starebbero riguardando in questo momento la demolizione degli immobili delle ex casermette. Un progetto edilizio illogico e fuori luogo, che rischia di incidere negativamente sull'avifauna del comprensorio e di tutti gli altri animali (volpi, ricci, cani, gatti ecc.) che di quel luogo hanno fatto ormai il loro habitat, nonché della eventuale strage di 178 alberi che costituiscono una meravigliosa zona verde e dove diverse specie di uccelli hanno ormai nidificato da tempo", spiega. (segue) (Com)