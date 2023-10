Bari: Caramanica (Rea), bene ricorso cittadino al Tar contro Parco Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello specifico, il ricorso depositato nelle scorse ore al Tar Puglia chiede l'annullamento della deliberazione della conferenza di servizi che ha approvato quello che consideriamo un vero e proprio obbrobrio giuridico e tecnicamente inesistente che sarebbe una variante urbanistica puntuale, invece di approvare una variante urbanistica al Piano regolatore generale. In attesa di sapere cosa ne penseranno i giudici amministrativi, dunque, Rea intende ribadire la propria contrarietà al piano edificatorio in atto, chiedendo al contempo una decisa inversione di rotta, attraverso la realizzazione su quei terreni di una grande area verde, a disposizione delle famiglie e a tutela di animali e ambiente. Tutto questo è davvero chiedere troppo? Cosa dicono il sindaco di Bari e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sempre più silenti e immobili su questa delicata vicenda?", conclude il segretario Caramanica. (Com)