Ex Ilva: incidente in centrale energetica, coinvolto operatore ditta appaltatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciaierie d'Italia comunica in una nota che nella giornata odierna si è verificato un incidente nella centrale energetica dello Stabilimento di Taranto, nel quale è stato coinvolto un operatore di una ditta appaltatrice esterna. L'operatore, impegnato nel rivestimento delle tubature, è stato prontamente soccorso dal servizio sanitario interno e attualmente si trova in infermeria di Stabilimento. L'Azienda ha aperto un'indagine interna per accertare la dinamica di quanto accaduto. Acciaierie d'Italia - conclude - si riserva di valutare possibili azioni nei confronti della ditta appaltatrice in relazione all'eventuale mancato rispetto delle procedure di sicurezza previste nel contratto di appalto.(Com)