Medio Oriente: ministro Esteri Iran incontra a Doha il capo di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha incontrato oggi a Doha, in Qatar, il capo dell’ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi del conflitto nella Striscia di Gaza e nei territori circostanti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Fars”. Per il ministro iraniano, è stato il secondo colloquio con Haniyeh nel corso delle ultime due settimane. Durante l’incontro, i due hanno sottolineato la necessità di trovare una soluzione per “porre fine ai crimini del regime sionista contro il popolo oppresso a Gaza”. Amirabdollahian era giunto stamane a Doha alla testa di una delegazione di funzionari della Repubblica islamica. Prima dell’incontro con Haniyeh, il capo della diplomazia iraniana aveva tenuto colloqui con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e con il primo ministro e ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Nel pomeriggio, Amirabdollahian partirà per la Turchia, dove è atteso per una visita ufficiale. (Irt)