Sicilia: incontro Salvini-Schifani al Mit

23 luglio 2021

- Incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, e il presidente della regione Siciliana, Renato Schifani. Al centro del colloquio, tra le altre cose - si legge in una nota del dicastero -, i dossier di interesse comune con un aggiornamento sulla situazione dei principali cantieri. È stata espressa grande soddisfazione per la manovra economica che prevede e conferma investimenti rilevanti sulle infrastrutture dell’isola a partire dal collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. In particolare, Salvini ha ringraziato Schifani per l’impegno e la serietà con cui la regione Siciliana ha condiviso l’urgenza e l’importanza di una simile opera pubblica. Salvini ha anche confermato al presidente pieno apprezzamento per il lavoro del governo regionale. (Com)