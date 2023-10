Milano: Biscardini, quando si decideranno a riaprire i navigli sarà troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È da quindici anni che sosteniamo come tra le utilità collaterali alla riapertura dei Navigli c'è non solo la regolazione del sistema idrico milanese ma anche la possibilità di accogliere nei navigli a cielo aperto le acque che dovessero ancora esondare dal Seveso e quelle che periodicamente allagano la città in occasione di violenti temporali. I ritardi di Regione Lombardia e del Comune di Milano, nell'avvio dei lavori per la riapertura dei Navigli dalla Cassina de Pomm alla Darsena, sono i veri responsabili, non solo dei disagi che i cittadini hanno dovuto subire anche oggi, ma dei danni economici gravissimi alle proprietà private, agli uffici pubblici, alle scuole, alle cabine elettriche e agli stessi impianti della metropolitana".Lo ha dichiarato Roberto Biscardini, presidente della Associazione Riaprire i Navigli. (Com)