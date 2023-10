Legge Bilancio: Gubitosa (M5s), per Halloween Meloni e Giorgetti travestiti da Monti e Fornero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Giorgetti ha dichiarato oggi che il lavoro del governo sulla manovra è stato improntato alla cautela per via del negoziato Ue e per consolidare la fiducia nei mercati. Fa piacere constatare che è iniziata l'operazione verità dell'esecutivo su una finanziaria scritta sotto la supervisione di Bruxelles e in ossequio alla grande finanza. Ha sicuramente pesato anche l'imminente giudizio delle agenzie di rating, che ha spaventato il governo dei patrioti, tramutandoli in falchi della prima ora. Si sono trasformati da 'pronti' a 'proni'. Sulla strada dell'austerity, che già tanti ed enormi danni ha fatto al nostro Paese, non investono un euro nel futuro dell'Italia, non rispondono alle esigenze dei cittadini su carovita, caro energia e caro mutui, ma tagliano diritti, pensioni e sanità. Un'autentica impostazione da lacrime e sangue. Evidentemente, in occasione di Halloween, Meloni e Giorgetti hanno deciso di travestirsi da Monti e Fornero". Lo scrive, in una nota, Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento cinque stelle. (Com)