Roma: Pd Campidoglio, minuto di silenzio in aula per incidente Selva Candida, vicini a famiglie

- Ieri sera tre operai sono stati investiti mentre effettuavano dei lavori di manutenzione in prossimità della galleria di Selva Candida sul Grande raccordo anulare. Purtroppo uno dei lavoratori è deceduto in seguito all'incidente. Così in una nota il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio. "Abbiamo chiesto un minuto di silenzio in Assemblea Capitolina per esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie. Non ci sono molte parole da aggiungere oltre a dire che tutto questo è inaccettabile. Tutti noi dobbiamo fare di più affinché la sicurezza sul lavoro sia una priorità", conclude. (Com)