Disabilità: Piloni (Pd), una mozione urgente per bloccare il taglio deciso dal governo

- "Bloccare subito il taglio dei fondi destinati alle politiche della disabilità – che al momento è arrivato a 400 milioni di euro, condizionando negativamente la vita di milioni di famiglie e mettendo in discussione progetti già avviati - e intervenire, al contrario, per aumentarli". Lo chiede la mozione urgente presentata oggi dal gruppo regionale del Pd al Pirellone, in aula consiliare. "I 231 milioni di euro per l'istituzione di un fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità previsti dall'ultima versione della legge di bilancio predisposta dal Governo, non sono altro che la somma di altri fondi già esistenti – spiega Matteo Piloni, primo firmatario del documento – nello specifico, parliamo del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, del Fondo per il sostengo del ruolo di cura e assistenza dei caregiver famigliari e del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia". "Già nel gennaio del 2020 l'aula consiliare aveva approvato una mozione, proposta da noi, che impegnava la giunta regionale a rivedere la riduzione da 600 a 400 euro del contributo a favore delle persone con disabilità e l'introduzione della soglia di 50 mila euro Isee per poterne usufruire. Non sostenere questa richiesta e non ripristinare queste risorse sarebbe uno schiaffo pesantissimo ed inaccettabile alle persone con disabilità e alle loro famiglie", conclude il consigliere dem. (Com)