Sanità: Fratoianni (Avs), salvare quella pubblica dal collasso a cui l'hanno condannata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri da Genova abbiamo dato il via ad un percorso importante e ambizioso che continuerà in tutta Italia nei prossimi mesi, perché c'è una priorità: salvare la sanità pubblica dal collasso a cui l'hanno condannata, e non solo governi tecnici o di destra". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, all'indomani della prima iniziativa pubblica della campagna "Fin troppo pazienti", svolta nel capoluogo ligure insieme ad Ilaria Cucchi e con il contributo del professor Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "Bisognerà tornare al più presto - aggiunge il leader di Si - a finanziare il Servizio sanitario nazionale a dovere, non come ora dato che non vengono neanche coperti i costi in più dovuti all'inflazione. Occorre che si fermi la privatizzazione dei servizi sanitari, un regalo per pochi, un costo insopportabile per tanti. Tagliando una volta per tutte, e non solo come slogan, le liste d'attesa. E migliorando condizioni di lavoro e stipendi dei medici e del personale sanitario. Una battaglia difficile, politica e culturale lo sappiamo - conclude Fratoianni - ma che non ci spaventa affatto. Questo è solo l'inizio, perché i i cittadini sono stati fin troppo pazienti". (Rin)