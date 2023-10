Migranti: Sea Eye, azione legale contro fermo nave Sea Eye 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye, attiva nel salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo, ha comunicato che intenterà un'azione legale contro il fermo amministrativo della sua nave Sea Eye 4, disposto dalle autorità italiane per 20 giorni nel porto di Mazara del Vallo. Allo stesso modo, l'Ong reagirà alla multa di tremila euro che accompagna il provvedimento. Dopo quelli di giugno e agosto scorso, è il terzo fermo in Italia per la Sea Eye 4, gestita da una delle ong finanziate dal governo tedesco per il soccorso dei profughi nel Mediterraneo e la loro assistenza nel Paese. Secondo Sea Eye, la Guardia costiera italiana accusa l'equipaggio della nave di “non aver seguito le istruzioni della cosiddetta Guardia costiera libica”. Con la “minaccia dell'uso della forza”, questo corpo aveva intimato alla Sea Eye 4 “in acque internazionali” di allontanarsi verso nord. Inoltre, la Guardia costiera della Libia aveva inseguito un gommone con a bordo circa 50 migranti, “scatenando il panico” sull'imbarcazione, tanto che alcuni profughi sono caduti in mare. (segue) (Geb)