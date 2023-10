Riforme: Russo (FI), progetto centrodestra incisivo ma "gentile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avviciniamo elettori ed eletti, offriamo ai cittadini chiarezza e stabilità senza toccare le prerogative del capo dello Stato, la cui figura e il cui ruolo non verrà in alcun modo depotenziato. Questo progetto di riforma delle nostre istituzioni è un atto di serietà nei confronti degli elettori che hanno scelto il programma del centrodestra, che sul punto era chiarissimo, allinea il nostro Paese a un sentimento diffuso e rilevato anche da tutti i sondaggi". Lo dichiara, in una nota, Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati. "Rispetto ai precedenti, questo progetto si distingue per un approccio 'gentile'. La proposta che sarà approvata dal Consiglio dei ministri - continua il parlamentare - è, infatti, già stata oggetto di un confronto tra il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, e tutte le forze politiche e sarà oggetto di un nuovo confronto e dibattito in Parlamento, dove contiamo di approvarlo in prima lettura entro la prossima primavera, senza forzature dell'ultimo scorcio di legislatura come è sempre accaduto in passato. Sono dunque totalmente ingiustificate le reazioni di sorpresa e le critiche preventive, che si dimostrano oggi, in assenza di un testo depositato, per quello che sono: pregiudizievoli". (Com)