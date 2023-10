Olimpiadi 2026: Tajani a Cesana (Piemonte), sono state assegnate in Italia quindi facciamole qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi sono state assegnate in Italia e quindi facciamole in Italia. Lo ha affermato il vicepremier Antonio Tajani a margine della visita all'impianto di bob di Cesana che è stato candidato dal Piemonte per ospitare una parte delle Olimpiadi 2026. "Fuori dalla logica, dal buon senso. Io faccio ragionamento che qualunque padre di famiglia in Italia farebbe. Mi pare che adesso l'unica alternativa realizzabile è questa di Cesana, c'è la volontà e l'impegno del Piemonte, ci sono i soldi, non vedo perché non farlo. Da profano dico che lo stato dell'arte può trasformarsi in stato Olimpico", ha concluso. (Rpi)