Usa: Blinken al Senato, Israele e Ucraina sono due democrazie sotto attacco

- La richiesta di emergenza per nuovi fondi da dedicare alla sicurezza nazionale consoliderà il sostegno statunitense ad Israele e Ucraina: due democrazie sotto attacco da forze che vogliono cancellarle. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una audizione davanti alla commissione del Senato per gli Stanziamenti, organizzata per presentare il pacchetto da oltre 100 miliardi di dollari che la Casa Bianca ha presentato al Congresso per finanziare gli aiuti ad Ucraina e Israele, il sostegno a Taiwan e il rafforzamento della sicurezza dei confini. (Was)