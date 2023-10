Argentina: presidenziali, il 12 novembre dibattito prima del ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domenica 12 novembre il terzo dibattito per le presidenziali argentine, il primo con il confronto diretto tra gli sfidanti al ballottaggio del 19: il candidato del centrosinistra, l'attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa, e l'economista ultra liberale, Javier Milei. Un appuntamento cui stanno lavorando i rispettivi staff, già domani impegnati ad assistere al sorteggio dei temi da discutere, riferisce la testata "Ambito" secondo cui Milei avrebbe chiesto di espungere quello sui "diritti umani", contro il parere di Massa. Nei prossimi giorni si deciderà inoltre se i candidati potranno interrompersi, ed eventualmente lasciare il leggio, potendo esprimere le proprie tesi anche camminando per lo studio. Si dovrà quindi scegliere se usare riprese statiche, ipotesi che sarebbe preferita da Milei, o una regia più dinamica, come suggerirebbe Massa. (segue) (Abu)