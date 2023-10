Argentina: presidenziali, il 12 novembre dibattito prima del ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre cose si discute anche sulla possibilità di usare o meno gli appunti: nei dibattiti precedenti al voto del primo turno Milei e la candidata conservatrice, Patricia Bullrich, avevano chiesto e ottenuto la possibilità di avere a portata di mano "materiale di sostegno". Concessione che il ministro dell'Economia aveva criticato ricordando l'importanza che gli aspiranti presidenti non leggessero parole di terzi e fossero in grado di sostenere un dibattito anche grazie alle doti mnemoniche. La soluzione trovata in questo caso sarebbe quella di consentire ai duellanti di poter disporre di appunti per un massimo di "cinque pagine, ad uso interno e con corpo non superiore a 14", scrive ancora "Ambito". (segue) (Abu)