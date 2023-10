Argentina: presidenziali, il 12 novembre dibattito prima del ballottaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massa ha chiuso il primo turno con il 36,8 per cento dei consensi, contro il 29,9 ottenuto da Milei. Un risultato che ribaltava l'esito delle primarie, vinto con distacco dal leader de La libertà avanza (Lla), ma che lascia comunque aperta la sfida alla successione del presidente uscente, Alberto Fernandez. Importanti, in questo scenario, sono le alleanze che i due candidati riescono a stringere con partiti e protagonisti della scena politica. Per l'ex presidente, Mauricio Macri, Milei "è oggi l'unica strada a disposizione dell'Argentina". WBisogna avere l'umiltà di riconoscere che la gente ha scelto lui, per realizzare il cambio", ha detto l'ex presidente intervistato da "Radio Mitre". In precedenza era stata Bullrich - candidata della coalizione di centrodestra Insieme per il cambio (Jxc), di cui Macri è attore cruciale -, a garantire il suo sostegno a Milei. "Si tratta di un appoggio senza condizioni. Non abbiamo chiesto nulla. Non si è parlato di nessun incarico", ha spiegato Macri riportando l'esito della riunione che lui e la stessa Bullrich hanno avuto con Milei. (segue) (Abu)