Argentina: presidenziali, il 12 novembre dibattito prima del ballottaggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macri ha quindi attaccato gli esponenti della coalizione che avevano criticato il sostegno di Bullrich a Milei, ritenuto interprete di posizioni estreme, non in linea con il profilo del centrodestra argentino. “Hanno sostenuto innumerevoli riunioni con (il candidato di centrosinistra, l'attuale ministro dell'Economia Sergio) Massa e hanno negoziato contro gli interessi degli argentini. Non possono dire nulla", ha detto Macri riferendosi ai dirigenti della Unione civica radicale (Ucr), nomi di primo piano di Jxc che avrebbero preferito marcare le distanze da entrambe le opzioni rimaste in campo. "Chi predica la neutralità per favorire Massa, lo dica da subito", ha sottolineato. (segue) (Abu)