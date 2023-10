Argentina: presidenziali, il 12 novembre dibattito prima del ballottaggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per prendersi il bottino di Bullrich (23,9 per cento), l'economista ha effettuato un decisa svolta strategica: dopo mesi passati ad attaccare l’intera classe politica, all’insegna dello slogan “o casta o libertà”, ha lanciato l’appello a “mettere una volta per sempre fine al peronismo”, più precisamente alla famiglia politica legata agli ex presidenti Nestor e Cristina Kirchner. Sfida che Bullrich ha raccolto: la vittoria di Massa “darebbe continuità al peggior governo della storia”. “Con Milei abbiamo differenze e per questo ci siamo scontrati, ma ora ci troviamo dinanzi al dilemma tra cambiamento o continuità con la comunità mafiosa dell’Argentina”, ha aggiunto. (segue) (Abu)