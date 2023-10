Argentina: presidenziali, il 12 novembre dibattito prima del ballottaggio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non sarà comunque una battaglia facile visto che come detto, nel centrodestra, in molti non hanno condiviso l’abbraccio con un leader politico da cui fino a 24 ore prima avevano ricevuto ogni genere di accuse. Nel merito, poi, ci sarà da vedere come potrà l’elettorato tendenzialmente moderato di Bullrich digerire un programma politico che Milei ha volutamente scolpito con l’accetta: fine della Banca centrale e della valuta nazionale (il peso) per fare spazio al dollaro, taglio radicale della spesa pubblica non produttiva, libero mercato in ogni sua declinazione. Quasi nessuno dei componenti di Jxc ha gradito anche perché presa in “solitaria”, nelle ore in cui la coalizione stava ragionando su una linea comune. (segue) (Abu)