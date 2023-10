Argentina: presidenziali, il 12 novembre dibattito prima del ballottaggio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo rimanere neutrali”, aveva però detto Bullrich motivando la sua scelta. Frase che Milei ha fatto sua rilanciando, con la sempre attiva squadra di comunicazione via social, la frase attribuita a Dante Alighieri (“I luoghi più caldi dell’inferno sono riservati a coloro che in tempi di grande crisi morale si mantengono neutrali”). L’idea da cui ripartono i nuovi alleati è che i due terzi dell’elettorato argentino si sono espressi a favore “del cambiamento”, contro – ha specificato Milei – un “governo di delinquenti che vogliono ipotecare il nostro futuro”. In tutto questo, Massa mostra di voler rimanere al margine della contesa, ostentando il profilo del funzionario che ha continuato a combattere per “i problemi reali”. Una strategia costruita sugli incentivi al consumo e sulle misure di a difesa dei salari dispensati al suo ministero e che ha contribuito, assieme ai timori suscitati dalle posizioni estreme di Milei, a passare dai 5,2 milioni di voti ottenuti alle primarie di agosto agli oltre 9,6 milioni di domenica scorsa. (Abu)