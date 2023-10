Lombardia: Corbetta (Lega), da Regione un milione e mezzo per supporto psicologico di bambini e adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un milione e mezzo di euro per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare oltre che per i pazienti affetti da patologie oncologiche. Regione Lombardia con questa delibera – commenta in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta – andrà a sostenere le fasce più fragili della popolazione che purtroppo sono in aumento, soprattutto dopo il periodo pandemico". Si registrano, "purtroppo - sottolinea - sempre più persone affette da ansia, depressione e fragilità psicologica e che devono ricorrere necessariamente ai servizi psicologici. Bene, quindi, la delibera regionale di oggi che segue la strada tracciata dal Consiglio regionale". Nel 2022, infatti, si era espresso con una mozione per sostenere finanziariamente le prestazioni per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico riguardanti i giovani e le fasce più fragili della popolazione. "Con le risorse di oggi – conclude Corbetta – proseguiranno i vari progetti nelle Case di Comunità, Comuni e scuole che prevedono sul territorio interventi di professionisti come psicologi e psicopedagogisti. Infine, ci prendiamo l'impegno di affrontare più approfonditamente il tema della psiconcologia, affinché ai pazienti oncologici oltre alle cure mediche si affianchi un valido percorso di sostegno psicologico per loro e i loro familiari". (Com)