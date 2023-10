Medio Oriente: presidente Israele, comunità ebraiche d'Europa sono sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vento dell'antisemitismo sta montando e le comunità ebraiche d'Europa “sono sotto attacco”. Lo ha detto oggi il presidente israeliano, Isaac Herzog, nell'intervista che andrà in onda stasera a "Porta a porta” su “Rai 1”. “Noi sentiamo un grande aumento dell'antisemitismo e sappiamo dalle esperienze passate che tutto comincia sempre col dare la colpa agli ebrei, ma non finisce mai così. Abbiamo abbastanza esempi nella storia. Proprio oggi mi sono incontrato con i leader delle comunità ebraiche d'Europa che sono sotto attacco e chiedono una forte azione affinché vengano difese”, ha detto Herzog, sottolineando come “il popolo ebraico e il popolo israeliano sono una cosa sola e devono difendersi e noi stiamo cercando di difendere noi stessi per sopravvivere”. (Res)