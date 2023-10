Costa d'Avorio: Gbagbo riorganizza il partito, al figlio la vicepresidenza e la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Costa d'Avorio Laurent Gbagbo ha riorganizzato i vertici del suo gruppo politico, il Partito popolare africano – Costa d'Avorio (Ppa-Ci). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa". Assolto dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità commessi durante la crisi post-elettorale del 2010-2011, l'ex capo dello Stato ha nominato suo figlio Michel Koudou Gbagbo come vicepresidente del partito e responsabile della sua politica di sicurezza. A Koudou Gbagbo si affiancano diversi vicepresidenti esecutivi: i principali sono l'ex ministro dell'Istruzione Pierre Kipré con incarico legato all'Amministrazione territoriale, Sylvanus Kla Koué per le responsabilità delle Telecomunicazioni e dell'economia digitale, e Raymond Koudou Kessé per quelle della società civile, i sindacati e del mondo del lavoro. Seguono poi il vicepresidente Martin Sokouri Bohui, fedele compagno nel Ppa-Ci e incaricato del monitoraggio dell'azione parlamentare e degli eletti, mentre il coordinamento delle attività del partito è stato affidato a Dominique Kpolo Mapri, sempre con nomina a vicepresidente esecutivo. Da ultimi ci sono anche il vicepresidente esecutivo per i Distretti Georges-Armand Ouégnin e l'ex direttore generale dell'Ufficio nazionale di studi tecnici e di sviluppo (Bnetd) Ahoua Don Mello, al quale andrà la responsabilità del Distretto dei Laghi e della promozione del panafricanismo. Le nuove nomine arrivano una settimana dopo un rimpasto effettuato a livello degli organi direttivi della Ppa-Ci e seguono la cattiva prestazione del partito alle elezioni dei consiglieri regionali e municipali tenute lo scorso 2 settembre e a quelle senatoriali del 14 settembre. (Res)