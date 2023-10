Scuola: contro bullismo, accordo Regione Lazio-Corecom per patentino digitale e media education

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevenire e contrastare il bullismo. Questo l'obiettivo dell'accordo tra la Regione Lazio e il Corecom per l'avvio della sperimentazione in Media education e l'istituzione del patentino digitale nelle scuole. L'accordo è stato presentato questa mattina presso la giunta regionale dall'assessore regionale al lavoro, università, formazione, Giuseppe Schiboni. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il presidente del Corecom Lazio, Maria Cristina Cafini, il Garante infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, il dirigente del compartimento polizia postale e delle comunicazioni per il Lazio, Daniele De Martino e, con un video messaggio, il Garante della Privacy, Guido Scorza. L'obiettivo è promuovere attività progettuali in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. La Regione Lazio intende supportare il Corecom su due specifiche attività progettuali: la sperimentazione della Media education nella scuola primaria e l'introduzione del Patentino digitale nelle scuole secondarie di primo grado della Regione Lazio. (segue) (Rer)