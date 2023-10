Scuola: contro bullismo, accordo Regione Lazio-Corecom per patentino digitale e media education (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione in Media education consiste in una sperimentazione pluriennale, destinata agli alunni delle classi quarte e quinte delle Scuole primarie del Lazio, finalizzata a strutturare un valido percorso di conoscenza e di consapevolezza sull'utilizzo della Rete, delle sue opportunità e dei suoi rischi. Con il progetto "Pa.Di.", per l'istituzione del patentino digitale si intende costruire un percorso di informazione e formazione dall'alta valenza educativa e formativa per gli studenti della scuola secondaria di I grado, in grado di fornire gli strumenti e le competenze necessarie per l'utilizzo consapevole e responsabile dei dispositivi digitali, per l'accesso e la navigazione in Rete, per lo sviluppo dei temi della cittadinanza digitale, con il coinvolgimento attivo degli insegnanti e degli adulti responsabili. "Due elementi sono importanti: il principio della responsabilità e quello del pensiero critico. Insegnare la responsabilità significa costruire le premesse perché i soggetti si sappiano muovere nel rispetto dei diritti altrui in un contesto in cui non si è più solo ricettori ma anche produttori di messaggi all'interno dello spazio pubblico", spiega l'assessore Schiboni. (segue) (Rer)