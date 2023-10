Scuola: contro bullismo, accordo Regione Lazio-Corecom per patentino digitale e media education (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre lo sviluppo del pensiero critico "costituisce – continua l'assessore Schiboni – il principale antidoto ad una passività inconsapevole del ragazzo nei confronti dei messaggi mediali. Non educare ai media significa decidere di rinunciare a formare una componente rilevante dei cittadini di domani. Il nostro obiettivo è costruire percorsi che portino a una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione sia da parte del singolo utilizzatore che della comunità educativa". Si tratta di iniziative particolarmente urgenti poiché dalla rilevazione del Sistema di sorveglianza Hbsc Italia 2018 (Health behaviour in school-aged children) condotta su un campione di 58.976 minori è emerso che i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sono aumentati considerevolmente negli ultimi anni e hanno interessato soprattutto i giovani con proiezioni in grave peggioramento a causa della pandemia. (Rer)