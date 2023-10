Imprese: Enel, Eni e Gse sul podio industria Italia con ricavi oltre 100 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La classifica dei fatturati 2022 dell’industria e dei servizi è dominata da tre gruppi energetico-petroliferi pubblici (gli unici con vendite superiori a 100 miliardi di euro): Enel (euro 135,7 miliardi), Eni (euro 132,5 miliardi) e GSE (euro 120,6 miliardi). E’ quanto emerge dalla 58ma edizione dello studio sulle Principali società italiane dell'Area Studi Mediobanca. Lo studio analizza i bilanci relativi all'esercizio 2022 di 3.310 aziende, suddivise in base al settore in cui operano. Nel dettaglio: 2.680 società industriali e di servizi, 66 holding, 27 SIM, 26 società di leasing, 35 di factoring e credito al consumo, 372 banche e 104 assicurazioni. La ricerca contiene inoltre un approfondimento sulle 25 imprese manifatturiere del IV Capitalismo più dinamiche e profittevoli. Anche la quarta posizione è occupata da un operatore del comparto energetico, Edison (euro 29,6 miliardi), che sale di cinque posti rispetto alla graduatoria del 2021. La prima azienda manifatturiera è Fca Italy (ora Stellantis Europe), quinta in discesa di una posizione, con fatturato pari a 24 miliardi di euro. Il comparto energetico si ripresenta anche al sesto e settimo posto occupati, rispettivamente, da A2A (euro 22,9 miliardi) e Hera (euro 20 miliardi), entrambe in progressione di quattro gradini. Prysmian (gomma e cavi) è ottava, in discesa dalla nona, con vendite pari a 16,1 miliardi di euro, seguita dalla petrolifera Saras, nona (euro 15,8 miliardi, +5 posizioni) e da Telecom, decima (euro 15,5 miliardi) e primo operatore del comparto dei servizi presente nella graduatoria. Undicesima la meccanica Leonardo (euro 14,7 miliardi, -5 posizioni) alla quale segue l’energetica Engie Italia, in salita di undici posti con vendite pari a 13,7 miliardi di euro. (segue) (Rin)