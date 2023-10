Imprese: Enel, Eni e Gse sul podio industria Italia con ricavi oltre 100 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie dello Stato, tredicesima con un giro d’affari pari a 13,2 miliardi di euro, perde cinque posizioni ed è seguita da Esso Italiana (euro 12,1 miliardi, +5), Kuwait Petroleum Italia (euro 11,9 miliardi, +3) e Isab (euro 10,5 miliardi) che sale di 62 posizioni in seguito alla modifica del modello di business che la vede ora operare direttamente sul mercato per conto proprio. Parmalat (alimentare) si conferma diciassettesima con vendite pari a 10,1 miliardi di euro ed è seguita a stretto giro dall’impiantistica Saipem (euro 10 miliardi, +2 posizioni). Chiudono la graduatoria delle prime venti aziende Poste Italiane, diciannovesima con fatturato pari a 9,4 miliardi di euro (in discesa di 6 posti), e Italiana Petroli (euro 9,1 miliardi, +14). 2 Nessuna azienda del panorama della distribuzione moderna italiana si colloca nella Top20 dell’industria e dei servizi. Per trovarne una bisogna scendere alla ventiduesima posizione dove si trova Superit (euro 8,6 miliardi), holding che controlla Esselunga. Le Top20 della graduatoria hanno tutte registrato una crescita del fatturato, effetto combinato dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dell’incremento dei volumi venduti, di operazioni di consolidamento e di M&A. Le prime venti posizioni sono occupate da nove imprese a controllo pubblico, tre a controllo privato italiano e otto di proprietà estera; dodici appartengono al settore energetico (petrolifero o energia elettrica), quattro alla manifattura e quattro alla gestione di infrastrutture o ai servizi. Delle 1.815 imprese con graduatoria, sono 278 quelle con vendite superiori al miliardo (erano 227 nella scorsa edizione). I campioni di utili e le maggiori perdite dell’industria e dei servizi (Allegato 2) Eni è la regina degli utili con 13,9 miliardi di euro nel 2022 (euro 5,8 miliardi nel 2021). (segue) (Rin)