Imprese: Enel, Eni e Gse sul podio industria Italia con ricavi oltre 100 miliardi di euro (3)

- A seguire troviamo Enel con 1,7 miliardi (euro 3,2 miliardi nel 2021) e Poste Italiane con 1,5 miliardi (euro 1,6 miliardi). Isab, in quarta posizione con 1,5 miliardi, recupera la perdita del 2021 pari a 86 milioni di euro. Guccio Gucci chiude a quota 1,4 miliardi di euro (+16 per cento). Al primo posto delle perdite si trova Telecom con 2,9 miliardi (18,8 per cento delle vendite), anche se in sensibile miglioramento rispetto al 2021 quando il risultato (-euro 8,7 miliardi) scontava gli effetti della svalutazione dell’avviamento domestico per 4,1 miliardi di euro e dello stralcio, pari a 3,8 miliardi, delle attività per imposte anticipate. Seguono Costa Crociere che registra una perdita di 2,1 miliardi di euro (95,9 per cento delle vendite) dovuta principalmente alla svalutazione delle navi della flotta per 1,2 miliardi di euro e Sky Italian Holdings con risultato negativo pari a 0,7 miliardi (35,6 per cento del fatturato). (Rin)